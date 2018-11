Evento em Porto Alegre comemora os 50 anos da Receita

Roberta Mello

A Receita Federal do Brasil (RFB) no Rio Grande do Sul comemorou ontem à tarde o aniversário de 50 anos de fundação, em 1968. A cerimônia realizada na sede da instituição em Porto Alegre contou com uma palestra e entrega de homenagens a servidores com destaque em sua atuação.

A cerimônia reuniu, além dos colaboradores da Receita Federal, representantes de entidades relacionadas com o Fisco tanto através de parcerias quanto aquelas cujos profissionais representados mantém constante interlocução com a pasta, como o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado (SDAERGS) que entregou uma homenagem ao órgão. O superintendente da RFB no Estado, Luiz Fernando Lorenzi, destacou que a Receita já nasceu com a ideia de integração e esta tem sido a tônica do sucesso até hoje.

"Esta estratégia de articulação e a preocupação com o bem comum se mantiveram. O que mudou foi o investimento em novas tecnologias e a busca por estabelecer uma relação de maior cooperação com os contribuintes", disse Lorenzi. Projetos como o Sped e as mudanças na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) são apontadas como exemplo disso. Ambos vêm revolucionando a forma como as obrigações fiscais são cumpridas.