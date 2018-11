Sinal analógico de TV será desligado nesta quarta no Sul do Estado

Agência Brasil

O sinal analógico de TV será desligado nesta quarta-feira (28) sul do Rio Grande do Sul, informou hoje (27) a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), um dos integrantes doGrupo de Implantação da TV Digital (Gired), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC). O grupo decidiu ainda que, no mesmo dia, ocorre o desligamento no oeste do Paraná. No interior do Rio de Janeiro e no interior de São Paulo, o processo começa nesta quarta e vai até o dia 12 de dezembro.

Conforme a Anatel, as localidades atingiram o percentual mínimo de 90% dos domicílios aptos a receber o sinal digital de TV. De acordo com pesquisa encomendada pelo Gired, no oeste do Paraná, o percentual da população que tem sinal digital atingiu 92%; no sul do Rio Grande do Sul, o percentual atingido foi 90%.

Já no interior de São Paulo, o percentual alcançado foi 89% e no interior do Rio de Janeiro, 87%. Por isso, nesses estados o desligamento terá um período prolongado. "A projeção da pesquisa é que na data do desligamento (dia 12/12), o percentual necessário (de 90%) seja alcançado no interior de São Paulo e do Rio de Janeiro", informou a Anatel.

Com o desligamento do sinal analógico, haverá a liberação da faixa de 700 MHz, atualmente ocupada por canais de TV aberta. Essa frequência será utilizada para ampliar o serviço de telefonia e internet de quarta geração (4G) no Brasil.

Antes da liberação, será feira uma campanha de mitigação junto a população para informar sobre como agir em caso de interferência do sinal da banda larga móvel na TV aberta digital. O período de mitigação dura em média 30 dias. Após o término deste processo, a Anatel libera o uso da faixa de 700 MHz.