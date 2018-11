Prefeitura de Canoas abre curso gratuito para qualificar mão de obra

Amanda Jansson Breitsameter

A prefeitura de Canoas abre, a partir do próximo dia 10 de dezembro, as inscrições para um curso gratuito de qualificação para montador de equipamentos eletrônicos. Nesta primeira fase, serão oferecidas cem vagas, com duas turmas de 25 alunos pelo turno da manhã, das 8h às 12h, e duas turmas no turno da tarde, das 13h30min às 17h30min, totalizando 240 horas/aula.

Parte do programa Qualifica Canoas, o curso visa habilitar mão de obra canoense para trabalhar no recém-inaugurado Parque Canoas de Inovação (PCI) . A estimativa é que empresas como Novus e Exatron, que se mudaram recentemente de Porto Alegre para o cluster tecnológico na região metropolitana, empreguem respectivamente 180 e 160 pessoas até o próximo ano. Apesar de terem levado já parte do seu grupo de colaboradores da unidade na Capital gaúcha, as duas empresas esperam abrir novas vagas no início do ano que vem.

As inscrições para o Qualifica Canoas podem ser feitas até dia 14 dezembro na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), na rua Dr. Barcelos, 969, Centro de Canoas. As aulas começam no dia 7 de janeiro de 2019 e vão até 3 de abril, e o curso está dividido em três módulos, que devem abordar conhecimentos básicos e específicos e aulas práticas.

Para se inscrever, os candidatos devem preencher alguns pré-requisitos: residir em Canoas, ter ensino médio completo, ter pelo menos 18 anos de idade e ter cadastro no Banco de Oportunidades, que pode ser feito pelo site da prefeitura ou de maneira presencial, na sede da SMDE. Se o número de inscritos ultrapassar as 100 vagas, será realizado um sorteio público para definir os beneficiados.

O curso será desenvolvido pelo Instituto Empresarial de Incubação e Inovação Tecnológica (IEITEC) e já tem planejada uma segunda fase, com mais 50 vagas, que deve iniciar em abril do próximo ano. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3425-7614 ou pelo site da prefeitura de Canoas

Empresa já planeja abrir 30 novas vagas; total de empregos chega a 530

Já em operação no PCI, a Exatron já anunciou que planeja abrir cerca de 30 vagas para o próximo ano, nas áreas de produção, comercial, administrativo e desenvolvimento de produto. A empresa prevê o lançamento de duas novas linhas de produtos da área de elétrica e de automação nos próximos meses. De acordo com o diretor da empresa, Régis Haubert, a intenção é contratar profissionais de Canoas. A empresa orienta os interessados a cadastrarem currículo em seu site.

A Novus, que também já está instalada no PCI, inaugurou uma fábrica três vezes maior que a anterior em Porto Alegre, conseguindo aumentar em 30% sua capacidade fabril. Além disso, a empresa espera duplicar a infraestrutura fabril em breve, o que pode gerar novas vagas de emprego.

A TCS, que está migrando sua unidade de uma zona residencial de Canoas para o Parque, deve começar a operar até janeiro de 2019 e projeta que, com a mudança sejam gerados novas oportunidades. A empresa pede que os interessados enviem currículos para seu endereço atual (rua João Aluysio Jacobs, 301 Canoas).

Além delas, as empresas do setor de tecnologia Digistar e Victum também vão se instalar na área em 2019, o que também deve resultar na geração de empregos no próximo ano.

Ao todo, o Parque Canoas de Inovação deve empregar 530 pessoas eu seu primeiro ano de operações. Nos próximos dias, a prefeitura de Canoas ainda deve lançar um novo edital de concorrência pública para a doação com encargos de seis novos lotes para empresas também interessadas em operar no PCI. Com isso, espera-se gerar 800 novos empregos.