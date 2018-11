Conselho da Gafisa aprova deslistagem de companhia da Bolsa de Nova Iorque

O conselho de administração da Gafisa aprovou nesta segunda-feira (26), a deslistagem de seus American Depositary Shares (ADS) da New York Stock Exchange (Nyse), o que desobriga a divulgação de informações de acordo com a legislação societária norte-americana. O programa de ADSs da construtora passa do Nível 3 para o Nível 1, com negociação somente em mercado de balcão.

A Gafisa pretende arquivar o documento necessário para deslistagem junto à Securities and Exchange Comission (SEC, a autoridade reguladora do mercado de capitais nos EUA) até o dia 6 de dezembro. Em seguida, deve arquivar outro formulário para cancelar o registro e encerrar as obrigações de divulgação.

A estimativa é que os ADSs estejam fora da listagem da Nyse em 17 de dezembro, e que o último dia de negociação seja realizado no dia 14. O cancelamento do registro deve se efetivar em até 90 dias.