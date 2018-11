Rede de restaurantes Chicago Burguer inaugura primeira loja de Porto Alegre

A primeira loja da rede de restaurante Chicago Burger, em Porto Alegre, será inaugurada nesta quarta-feira (28). Esta é a terceira loja da marca no Rio Grande do Sul. As outras duas chegaram ao Estado em 2017, quando abriu um espaço no ParkShopping Canoas. A unidade de Porto Alegre tem 205m², que acomodará até 70 pessoas. O local fica na Rua Anita Garibaldi, 637, esquina com a Rua Silva Jardim.

A rede, comandada pelos empresários Caio Poppi, Alexandre Campos e Pedro Cardoso, foi criada em 2015 em Cascavel (PR) com a proposta de vender hambúrgueres artesanais frescos e grelhados em char broiler, uma espécie de churrasqueira americana. A marca investiu cerca de R$1,5 milhão no Rio Grande do Sul.

O menu do Chicago Burger traz 12 variedades de hambúrgueres. O restaurante ainda oferece opções para vegetarianos, que é o hambúrger feito de grão de bico que pode ser adicionado em qualquer lanche do cardápio. O valor dos hambúrgueres varia de R$ 13,00 a R$ 31,00.