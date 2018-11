Segundo turno da eleição do CRMV-RS será na quinta-feira

O segundo turno da eleição via internet do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-RS) será realizado nesta quinta-feira, das 9h às 17h, no link eleicoes2018crmvrs.breleicoes.com. Duas chapas irão concorrer: a Chapa 01 - União e Valorização, presidida por Gloria Sueli Jancowski Boff; e a Chapa 02 - Renovação, Transparência e Valorização, que tem como presidente Lisandra Dornelles.

A primeira eleição eletrônica do CRMV-RS bateu recorde de eleitores no primeiro turno, realizado em 30 de outubro, com 83,67% de participação, um número superior a 8 mil médicos-veterinários e zootecnistas. Embora o pleito seja eletrônico, o acesso ao sistema deve ocorrer no horário indicado: das 9h às 17h de quinta-feira. Somente neste período o site estará apto a receber os votos. Quem cadastrou a senha para o primeiro turno não precisa repetir o processo.