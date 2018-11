FT18 encerra com 300 horas de conteúdo compartilhadas

Mais de 4 mil pessoas interagiram com 450 atividades e vivenciaram mais de 300 horas de conteúdo durante o Festival da Transformação - FT18, que se encerrou no domingo. O evento, realizado no campus da ESPM Sul, em Porto Alegre, reuniu os participantes em cinco hubs temáticos: Inovação, Tecnologia, Empreendedorismo, Marketing e Cultura.

"É impossível olhar apenas para uma pessoa, empresa ou entidade no FT18. O grupo de curadores trabalhou junto construindo as pautas, algo que eu nunca tinha visto isso antes. O resultado foi um evento leve, apesar do enorme peso de conteúdo que ele traz", destacou o vice-presidente de Marketing da ADVB-RS e CEO do FT18, Jonatas Abbott.

Para o presidente da ADVB-RS, Rafael Biedermann Mariante, a realização do FT18 representa a materialização do ecossistema de inovação e colaboração em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul.