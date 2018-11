Passageiros terão nova área de embarque no aeroporto de Porto Alegre

Ampliação do terminal 1 do Salgado Filho será finalizada no segundo semestre de 2019 MARCO QUINTANA/JC

Patrícia Comunello

Menos de um ano após assumir a concessão do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre, a alemã Fraport informa que entrega em dezembro as primeiras mudanças na estrutura da operação aeroportuária para os passageiros.

Novas sala e área de embarque internacional serão abertas no terceiro piso do Terminal de Passageiros 1 (TP1), informou a companhia em nota. As atuais áreas são bem menores e ficam ao lado da área de voos domésticos no segundo piso.

A Fraport informou ainda, por nota, que concluiu 28% das obras de ampliação do TP1, do píer e do edifício garagem que terá 4,3 mil vagas. As três frentes de construção serão completadas e entram em operação no segundo semestre de 2019, possivelmente em outubro, projeta a companhia alemã. As obras atendem ao contrato de concessão firmado pela Fraport com a União, após vencer o leilão para administrar o sítio aeroportuário da capital gaúcha em março de 2017

A empresa alemã, que administra nove terminais pelo mundo e venceu ainda a concessão do terminal de Fortaleza, capital do Ceará, deve investir R$ 1,5 bilhão nas intervenções que ainda incluem a ampliação da pista de pouso e decolagens, que passará dos atuais 2,280 quilômetros para 3,2 mil quilômetros de extensão. A Fraport sucedeu a estatal Infraero no Salgado Filho. A primeira alteração foi a troca de nome na fachada de Salgado Filho, cujo letreiro ganhou a denominação de 'Porto Alegre Airport'.

Segundo a nota, outras melhorias que foram entregues em março deste ano ocorreram nos sistemas operacionais, na iluminação, em banheiros, no acesso à internet (wi-fi) e na sinalização nos terminais. Além do TP1, também está em operação o TP2, no antigo aeroporto e que tem previsão de ser desativado.

Nova operação na área internacional

Com a mudança no embarque para voos internacionais, os passageiros farão check-in no segundo piso e depois subirão ao terceiro nível (onde ficam os serviços de alimentação e postos bancários e outros segmentos) para acessar a nova área de embarque.

"Novos canais de inspeção e equipamentos de raio-x estão sendo instalados para garantir mais agilidade no procedimento de inspeção”, esclarece comunicado da Fraport, divulgado nessa sexta-feira (23).

No segundo trimestre de 2019, os balcões de check-in doméstico e internacional serão posicionados na área de ampliação do terminal. As obras podem ser visualizadas por quem frequenta o local, olhando à direita do TP1.

"Passageiros e todos os parceiros de negócios serão beneficiados diretamente por um terminal maior e mais confortável e por uma infraestrutura no 'lado ar', que atenda aos requisitos de segurança internacionais”, diz a Fraport. A sala de embarque ficará na área ampliada, que se interligará com o píer.

Restaurantes e fast-food vão fechar

Outras mudanças estão previstas, segundo a nota. Com as obras no terceiro piso do TP1, operações comerciais serão fechadas. Os restaurantes Executive, Botequim Brasil e Belgaletto serão desativados na primeira quinzena de dezembro. Já as filiais do McDonald's, Boali, Subway e TropCafé encerram atividades na segunda quinzena de fevereiro de 2019.

"Para proporcionar mais conforto aos passageiros, novas operações de alimentação no formato de quiosque já estão sendo negociadas”, garante a empresa alemã.