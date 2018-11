Dólar recua ante a libra com Brexit, em sessão influenciada por baixa liquidez

O dólar recuou ante outras moedas fortes e mostrou sinal misto em relação às emergentes nesta quinta-feira (22) dia marcado pela menor liquidez devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. O euro e a libra foram impulsionados pelas negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), enquanto investidores monitoram a questão orçamentária italiana.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar caía a 112,96 ienes, enquanto o euro subia a US$ 1,1408 e a libra avançava a US$ 1,2878.

No Reino Unido, a primeira-ministra Theresa May afirmou estar "confiante" sobre a possibilidade de um acordo com a UE para a saída do bloco. A afirmação dela de que o governo pretende negociar acordos comerciais bilaterais já no período de transição do Brexit impulsionou a libra, enquanto o euro também subiu, ainda que analistas alertem para o risco de rejeição do pacto no Parlamento. Para a consultoria Eurasia, a chance de que isso ocorra em dezembro subiu de 60% para 75% hoje.

Na Itália, o premiê Giuseppe Conte afirmou hoje no Parlamento em Roma que, caso a UE insista no ajuste nas contas no orçamento do próximo ano fiscal do país, pretende pedir "prazos de implementação muito longos".

Entre as emergentes, por outro lado, o dólar não marcou posição única. O destaque foi para a queda de 1,35% da moeda americana em relação ao rand sul-africano, com o dólar cotado a 13,7635 rands, de 13,9525 rands na tarde de ontem. No país, o banco central decidiu nesta quinta-feira elevar sua taxa básica de juros, a de recompra, de 6,50% para 6,75% ao ano. Em comunicado, o Comitê de Política Monetária da instituição apontou que a perspectiva de inflação melhorou, mas os riscos de longo prazo permanecem elevados. (Com informações da Dow Jones Newswires)