Paulo Guedes escolhe Rubem Novaes para presidir Banco do Brasil

Novaes defende privatizações e deve promover a venda do braço de investimento do BB YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC

Folhapress

O futuro ministro da Economia Paulo Guedes escolheu o economista Rubem Novaes para presidir o Banco do Brasil. Na Caixa Econômica Federal, o comando deverá ser confirmado nesta quinta (22) para Pedro Guimarães. Ambos os nomes serão submetidos a Jair Bolsonaro, que deverá fazer as indicações que vêm discutindo com ele desde o início da semana.

Novaes é amigo de Guedes desde os tempos em que estudaram na Universidade de Chicago (EUA), berço do liberalismo econômico. É professor da Fundação Getúlio Vargas e foi diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes). Chegou a ser cotado para presidir o banco porque não queria deixar o Rio de Janeiro, onde mora.

Para o Banco do Brasil, Guedes queria indicar inicialmente o atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, mas sofreu forte resistência da ala política de Bolsonaro que não queria o executivo por ter trabalhado como diretor da estatal na gestão petista.

Novaes defende as privatizações e, à frente do Banco do Brasil, deve promover a venda do braço de investimento da instituição, seguindo a diretriz definida por Guedes de retirar os bancos públicos -BB e Caixa particularmente- de todos os negócios que não forem relacionados a políticas públicas. Na presidência da Caixa, Guimarães deverá comandar a venda da área de cartões de crédito e de seguros.

Sócio do banco de investimento Brasil Plural, Guimarães possui mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro na gestão de ativos e reestruturação de empresas. Doutor em Economia pela Universidade de Rockester (EUA), especializou-se em privatizações.

Veja outros nomes da economia de Bolsonaro já confirmados:

Ministro da Economia: Paulo Guedes - Doutor pela Universidade de Chicago, economista-chefe do Pactual, fundador da JGP Investimentos e da BR Investimentos

Presidente do Banco Central: Roberto Campos Neto - Diretor do Santander, pós-graduado em economia pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (Ucla) e gerente de carteira da gestora Claritas

Presidente do Bndes: Joaquim Levy - Doutor pela Universidade de Chicago, diretor financeiro do Banco Mundial, ex-ministro da Fazenda(2015), ex-diretor do Bradesco e ex-secretário do Tesouro (2003-2006)

Secretário do Tesouro Nacional: Mansueto de Almeida - Cursou Políticas Públicas no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), técnico de planejamento e pesquisa do Ipea, consultor privado (2014-2016) e ex-secretário de Acompanhamento Fiscal

Presidente da Petrobras: Roberto Castello Branco - Professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), pós-doutorado pela Universidade de Chicago, diretor do Banco Central, diretor e economista-chefe da Vale