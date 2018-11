ANTT atualiza tabela do frete por oscilação no preço do diesel

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU) resolução com novos preços mínimos para o frete rodoviário. O documento traz uma redução nos valores em relação à ultima atualização da tabela, em setembro.

A mudança foi necessária por causa de variação no preço do óleo diesel no fim de outubro. A lei que criou a Política dos Pisos Mínimos do Frete prevê alteração na tabela sempre que houver oscilação superior a 10% no preço do combustível no mercado nacional, para mais ou para menos. Veja aqui a nova tabela.