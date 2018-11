Após Nova Iorque hesitante, bolsas asiáticas fecham sem direção única

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (22), com investidores mantendo a cautela em meio ao comportamento hesitante dos mercados acionários de Nova Iorque e a continuidade das tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Nessa quarta-feira (21), as bolsas americanas buscaram uma recuperação, depois de acumularem robustas perdas nos dois pregões anteriores, mas acabaram perdendo fôlego no final do dia. Na véspera do feriado do Dia de Ação de Graças, que mantém os mercados dos EUA fechados hoje, o Dow Jones ficou praticamente estável, com baixa marginal, o S&P 500 avançou 0,30% e o Nasdaq teve desempenho relativamente melhor, com ganho de 0,92%.

Além disso, há sinais de que Washington e Pequim mostram dificuldades de superar suas divergências comerciais, embora os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, estejam para se encontrar, às margens da reunião de cúpula do G-20 que será realizada na Argentina, no fim deste mês.

Quando as principais bolsas asiáticas já haviam encerrado os negócios desta quinta, o Ministério de Comércio da China classificou como "totalmente inaceitável" um recente relatório do Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) que descreveu as práticas comerciais de Pequim como "injustas e não razoáveis".

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto recuou 0,23% hoje, a 2.645,43 pontos, enquanto o Shenzhen Composto, formado em boa parte por startups, teve baixa marginal de 0,04%, a 1.385,84 pontos. Por outro lado, o japonês Nikkei subiu 0,65% em Tóquio, a 21.646,55 pontos, à medida que o dólar se manteve acima da marca de 113 ienes durante a madrugada.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng também ficou no azul em Hong Kong, com modesto ganho de 0,18%, a 26.019,41 pontos, mas o sul-coreano Kospi caiu 0,32% em Seul, a 2.069,95 pontos, pressionado pelas ações das montadoras Hyundai e Kia (-5%), e o Taiex cedeu 0,28% em Taiwan, a 9.714,71 pontos. Segundo a Reuters, os EUA estariam investigando se as montadoras sul-coreanas fizeram recalls de forma apropriada nos últimos anos.

Na Oceania, a bolsa australiana interrompeu hoje uma sequência de quatro pregões negativos. O índice S&P/ASX 200 avançou 0,86% em Sydney, a 5.691,30 pontos, impulsionado por papéis dos setores de saúde e de consumo.