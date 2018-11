Dólar sobe 1% com ajuste após feriado e vai a R$ 3,797

O câmbio teve uma sessão de ajuste, nesta quarta-feira, no mercado doméstico, após o feriado de terça-feira em São Paulo, dia marcado por forte estresse no exterior, com tombo do petróleo, alta do dólar e queda das bolsas mundo afora. Por isso, o real se descolou de outras moedas e foi a divisa que mais perdeu valor perante o dólar, considerando uma lista de 24 emergentes. Os investidores seguem atentos aos passos de Jair Bolsonaro (PSL), mas nesta quarta-feira novamente os anúncios não tiveram repercussão nos preços da moeda americana aqui. O dólar à vista fechou em alta de 1,01%, a R$ 3,7972, bem próximo da máxima do dia.

Estrategistas ressaltam que investidores estrangeiros estão redobrando a cautela com o Brasil e outros emergentes, em meio a um aumento de preocupações no mercado financeiro internacional por conta de renovadas preocupações sobre desaceleração mundial, dúvidas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e os efeitos na atividade da guerra comercial entre a China e Washington.

O Índice Bovespa fechou em queda de 0,72%, aos 87.268 pontos, mas os profissionais do mercado brasileiro ficaram satisfeitos com o resultado. A leitura é que, depois das fortes quedas do petróleo e das bolsas americanas na véspera, a bolsa brasileira voltou do feriado promovendo ajustes moderados.