Governadores do Sul se reúnem pela primeira vez em Porto Alegre

Reunidos pela primeira vez desde que foram eleitos, os três novos governadores dos estados da região Sul do Brasil darão a largada em suas gestões aparentemente bastante alinhados.

Reunidos na Capital gaúcha na noite de ontem, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), para participar do evento de premiação 500 maiores do Sul, promovido pela revista Amanhã, Eduardo Leite (PSDB-RS), Ratinho Junior (PSD-PR) e Comandante Moisés (PSL-SC) conversaram reservadamente sobre possíveis ações comuns a partir de 2019.

Leite destacou projetos que podem ser discutidos regionalmente nas áreas de infraestrutura, por exemplo. Ratinho Júnior destacou entre questões de interesses mútuos dos três estados a revitalização do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e pautas energéticas, especialmente eólica. Já o governador de Santa Catarina falou que também já debatidos nacionalmente, como as compensações pela Lei Kandir, também mobilizarão o grupo.

"Desde agora nos comprometemos a manter encontros periódicos e debater questões de interesse comum, de complementaridades regionais e também para trocar bons exemplos de gestão", resumiu Leite, anfitrião do grupo.