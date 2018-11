Dólar à vista fecha em queda de 0,12%, a R$ 3,7591, com poucos negócios

O dólar terminou a terça-feira (20) dia de feriado no principal mercado financeiro do País, São Paulo, em queda de 0,12%, a R$ 3,7591. A liquidez foi muito baixa e, sem referência do dólar no mercado futuro, por conta da B3, que permaneceu fechada, houve "pouquíssimos negócios", segundo o especialista da Correparti, Ricardo Gomes da Silva Filho. O giro no mercado à vista foi de US$ 584 milhões, ante média acima de US$ 1,3 bilhão dos pregões anteriores.

No exterior, o dólar subiu perante a maioria das divisas de emergentes e países exportadores de commodities, em dia de aumento da aversão ao risco no mercado financeiro mundial por conta de preocupações renovadas sobre os rumos da economia mundial. A moeda americana também ganhou força ante divisas de países desenvolvidos e o índice DXY, que mede o dólar contra uma cesta de outras seis divisas fortes, subia 0,69%.

Esse movimento de força do dólar no exterior pode ser refletido nas cotações do câmbio nesta quarta-feira (21), quando os investidores voltam do feriado, destacam operadores.