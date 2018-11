Banrisul formaliza desistência de IPO da Banrisul Cartões

O Banrisul formalizou nesta terça-feira (20), a desistência da realização da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Banrisul Cartões, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, em junho. Segundo fato relevante publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e disponível no site do banco, a medida se dá diante das condições do mercado de capitais e do prazo legal para interrupção da análise do pedido de registro da oferta, que se encerrou na segunda-feira (19).

Por conta da desistência da oferta e tendo em vista o processo de redução de capital do Banrisul, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2018, o Banrisul também informa que fará pagamento aos acionistas, como restituição de parte do valor de suas ações, no valor global de cerca de R$ 353,281 milhões.

Serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros do Banrisul na data de 22 de novembro de 2018, passando as ações a serem negociadas "ex-direito" a partir de 23 de novembro de 2018. O pagamento aos acionistas ocorrerá em 30 de novembro de 2018, e o valor unitário por tipo e classe de ação será de R$ 0,86382146 por ação ON, R$ 0,86382146 por ação PNA e R$ 0,86382146 por ação PNB.

Confira o Fato Relevante do Banrisul:

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ("Banrisul") (B3 S.A. BRASIL BOLSA BALCÃO: BRSR3; BRSR5; BRSR6), instituição financeira sediada à Rua Capitão Montanha, 177, na cidade de Porto Alegre, Estado Rio Grande do Sul, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 92.702.067/0001-96, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e para os fins do parágrafo 4º, do artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 23 de março de 2018, 25 de maio de 2018 e 05 de julho de 2018, informar o que segue.

Devido às condições atuais do mercado de capitais, e diante do prazo legal para interrupção da análise do pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de emissão da Banrisul Cartões S.A. ("Oferta" e "Banrisul Cartões", respectivamente), que se encerrou no dia 19 de novembro de 2018, a Banrisul Cartões está protocolando os pedidos de desistência da Oferta perante a CVM, e de listagem e de admissão das ações preferenciais à negociação no segmento diferenciado de governança corporativa Nível 1 perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

O mercado em geral será oportunamente informado sobre eventual decisão de iniciar novo processo de oferta pública de distribuição de ações da Banrisul Cartões, cujo registro de companhia aberta e emissor de valores mobiliários categoria "A" foi obtido em 27 de setembro de 2018.

Por conta da desistência da Oferta, e tendo em vista o processo de redução de capital do Banrisul, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2018, o Banrisul também informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que fará pagamento aos acionistas, como restituição de parte do valor de suas ações, no valor global de R$ 353.280.929,46 (trezentos e cinquenta e três milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos).

Serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade na data de 22 de novembro de 2018, (data da declaração), passando as ações a serem negociadas "ex-direito" a partir de 23 de novembro de 2018.

O pagamento aos acionistas ocorrerá no dia 30 de novembro de 2018, e o valor unitário por tipo e classe de ação será de R$0,86382146 por ação ON, R$0,86382146 por ação PNA e R$0,86382146 por ação PNB, e ocorrerá conforme segue:

- acionistas correntistas do Banrisul, cujos dados cadastrais e bancários estejam atualizados, receberão o pagamento em crédito diretamente em suas contas correntes no própria Banco. Aqueles que não possuírem tais dados atualizados deverão apresentar-se na agência Banrisul mais próxima, munidos de CPF, RG e comprovante de residência, para atualização cadastral e recebimento dos respectivos valores a que têm direito.

- acionistas com ações depositadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, por Intermédio das Instituições e/ou Corretoras nas que mantêm suas posições em custódia.

O Banrisul manterá os seus acionistas e o mercado devidamente informados a respeito de quaisquer fatos subsequentes à divulgação do presente Fato Relevante.

Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários de emissão do Banrisul, da Banrisul Cartões e/ou de quaisquer outras controladas.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2018.

