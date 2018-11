Fruki e grupo Zaffari investem R$ 1 milhão em área de lazer no Bourbon Walling

O grupo Zaffari e a Fruki estão juntos em um investimento de R$ 1 milhão para montar uma área de lazer e convivência no Bourbon Shopping Walling, na zona norte de Porto Alegre. O Distrito Bourbon-Fruki estreia nesta quarta-feira (21) e é definido como um centro esportivo, com 4,3 mil metros quadrados na área externa do shopping com espaço para atividades físicas e lazer.

O distrito poderá ser acessado por meio da passarela acima da avenida Grécia, atrás do shopping. No local, tem pista de skate, estrutura para parkour (prática de transpor obstáculos), parede de multiatividades, tênis de mesa e jogos de piso. O distrito funcionará de segunda-feira a domingo, das 10h às 21h.

Outra atração do local é o pet-friendly, onde os donos poderão ficar com seus cães, desde que sejam de pequeno e médio porte e estejam presos na guia. Outros animais podem ser levados ao local dentro de caixas transportadoras.

Segundo o grupo Zaffari, o nome e conceito do ambiente foram criados pelas arquitetas Kelen Tomazelli, da POP Studio, e Daniela Giovana Corso, da Nowhere. As duas profissionais buscaram referências em espaços existentes em cidades europeias como Barcelona e Berlim.