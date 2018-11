Eventos cervejeiros movimentam Porto Alegre no fim de semana

Lívia Rossa

Dois eventos voltados aos adoradores de cerveja devem movimentar o fim de semana em Porto Alegre. O primeiro deles é o concurso Copa da Cerveja de POA, que tem nível internacional. O segundo é o Festival da Cerveja POA, voltado a quem aprecia a bebida, mas não necessariamente é fabricante ou empresário do ramo. A previsão é que ambos devam movimentar mais de 50 mil pessoas na Capital na região do Shoping Iguatemi.

A segunda edição da Copa da Cerveja de POA é um dos maiores eventos no Brasil e deve avaliar nesta sexta-feira (16) as mais de 1,2 mil amostras de bebidas enviadas aos experts. O evento é na Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, no bairro Bom Fim. O concurso iniciou nessa quarta-feira (14) e se estende até o domingo (18).

Aproximadamente 300 cervejarias fazem parte da disputa que traz rótulos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Santa Catarina e Ceará, e de alguns players do exterior, como da Argentina, do Uruguai, Chile, da Colômbia e do Paraguai.

O público que quiser conhecer as variedades da bebida pode conferir o Festival da Cerveja POA no Iguatemi, na área do antigo supermercado Nacional. Cinquenta microcervejarias vão desfilar mais de 200 rótulos.