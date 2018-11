Mercado Livre implementa malha logística no Brasil

Também em inovação nas entregas, a companhia disponibilizará, ainda neste ano, o aplicativo Mercado Envios Flex, opção em que o vendedor tem a possibilidade de recrutar portadores de diversas modalidades - seja a pé, pedalando, pilotando uma moto ou dirigindo um veículo -, para realizar entregas no mesmo dia e no dia seguinte.

"Para crescer e inovar no comércio eletrônico, é necessário investir em tecnologia continuamente. No caso do Mercado Livre, a tecnologia de gerenciamento de estoque e de transporte, desenvolvida pela própria empresa, é o que garante a escala da nossa operação, que tem sustentado um crescimento acima dos 30% nos últimos 12 trimestres consecutivos, tendo chegado a 33% no terceiro trimestre", comenta Leandro Bassoi, diretor de Mercado Envios.

Todos os novos espaços devem empregar mais de 3,5 mil pessoas da capital e do interior do estado de São Paulo até o final de 2019.

Com o investimento - que integra os R$ 2 bilhões anunciados para o Brasil em 2018 -, a companhia pretende diminuir o tempo de entrega dos produtos e aumentar a oferta aos lojistas interessados em integrar as vendas e a operação com os serviços de entregas do marketplace.

Com 111 mil metros quadrados, o novo Centro de Distribuição será localizado em Cajamar (SP) e destinado à operação de Fulfillment, que permite que o Mercado Livre gerencie etapas como coleta, armazenamento, embalagem e entrega, permitindo que o vendedor tenha mais tempo para se dedicar à estratégia do negócio e às vendas. Os novos espaços vão incorporar a operação já em curso no Centro de Distribuição de Louveira (SP), cuja estrutura já passou de 17 mil m2 para 51 mil m2 e que sofrerá nova expansão, agora vertical, triplicando o espaço ocupado até o final de 2018.

O Mercado Livre anunciou a ampliação dos serviços da unidade de logística Mercado Envios, com o lançamento de quatro Centros de Cross-Docking até dezembro deste ano e um novo Centro de Distribuição no primeiro trimestre de 2019.

Black Friday deve crescer 4,5%, projeta Boa Vista SCPC

A área de Indicadores e Estudos Econômicos da Boa Vista SCPC projeta um crescimento em torno de 4,5% das vendas nesta Black Friday, na comparação com 2017. Com isso, o desempenho do comércio na data deve superar o das demais datas comemorativas deste ano. Na Páscoa, as vendas registraram alta de 3,2%; no Dia das Mães, 4%; no Dia dos Namorados, 2,2%; no Dia dos Pais, 2,8%; e no Dia das Crianças, 2,2%.

Entre os motivos para o otimismo, os economistas da Boa Vista SCPC apontam a melhora das condições de financiamento. Diante da inadimplência baixa, os bancos mostram-se dispostos a aumentar a oferta de empréstimos. Por parte dos consumidores, as taxas de juros menores e a melhora da confiança tendem a elevar a demanda por crédito.

Entre os itens mais vendidos na data destacam-se eletrônicos e eletrodomésticos, itens de valor mais elevado cujas vendas dependem das condições do crédito. Além disso, ano após ano, os consumidores têm aproveitado as promoções da Black Friday para já antecipar as compras de Natal, o que também vem favorecendo o movimento do comércio na data.