Shoppings inovam nas decorações de Natal neste ano

Adriana Lampert

Contando com um aumento mínimo de 30% do fluxo de pessoas na média mensal, os principais shoppings do País já estão preparados para as vendas de Natal. O investimento em decoração temática para o período se manteve, na maioria dos casos, nos mesmos patamares de 2017. Mas boa parte dos empreendimentos está priorizando a inovação dos atrativos, optando por cenários que, mais do que chamar a atenção dos clientes, permitam interatividade com o público.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Luis Augusto Ildefonso da Silva, este ano as decorações estão "bombando" em parcela significativa dos 574 shopping centers brasileiros. "Boa parte dos empreendimentos de ponta já está inaugurando as vitrines e a área central, com um avanço que permite que o público, além de apreciar, possa interagir com a decoração." Ele afirma que este movimento começou no ano passado. "E acredito que seja irreversível, porque surpreende a pessoa de forma mais eficaz e mantém o consumidor por mais tempo dentro do shopping", avalia.

Passear por dentro da decoração, interagir com bonecos, usufruir do cenário com a família, deixar os pequenos se divertirem em meio aos brinquedos são exemplos da novidade. "No cenário que montamos, além de figuras natalinas, inserimos as árvores dos desejos, onde as pessoas podem colocar bilhetes e mensagens positivas, inspirando a si e aos demais, de forma interativa e querida", comenta a gerente Comercial e de Marketing do Shopping Total, em Porto Alegre, Silvia Lemos. Junto do cenário de Natal, o empreendimento criou ainda o Espaço Solidariedade, onde serão recolhidas doações de brinquedos, roupas, calçados e o que mais as pessoas quiserem destinar para o Total repassar para entidades e organizações sociais - cujos nomes ainda estão a definir, segundo Silvia.

Somando todo o investimento em mídia, decoração natalina, sorteios (R$ 1 mil em vale-compras a cada hora do dia 1 até o dia 24 de dezembro) e o tradicional evento de Chegada do Papai Noel (com shows a partir das 18h), o Shopping Total vai desembolsar em torno de R$ 2,5 milhões este ano. O mesmo valor está sendo injetado pelo Shopping Iguatemi, na Capital. "Os recursos deste ano seguem o mesmo patamar dos investimentos de 2017", esclarece a gerente-geral do empreendimento, Nailê Santos. Ela avalia que os clientes "ficam na expectativa para a abertura da temporada e sempre esperam pelas Paradas de Natal do Iguatemi".

"Esse período, por si só, já é cheio de emoção. Por isso, há 35 anos buscamos refletir essa magia pelos corredores. Na minha percepção, a escolha dos clientes por consumir no Iguatemi acaba sendo uma consequência do nosso esforço de tornar o Natal uma data ainda mais especial", comenta Nailê. Segundo a gerente, a expectativa de crescimento de vendas no empreendimento é de 48% no mês de dezembro em relação à novembro e de 4% frente ao mesmo período do ano passado. "Estamos também com decoração externa, com prédio e alamedas todas iluminadas com temática natalina", comenta Silvia Lemos, do Shopping Total. "Todo esse preparativo (inclusive premiações) atrai público, estimula o consumo, e fideliza clientes."