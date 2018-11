Preço do gás natural veicular sobe a partir desta sexta no Rio Grande do Sul

Patrícia Comunello

Mais um aumento vai impactar consumidores no Rio Grande do Sul, mas desta vez principalmente motoristas de táxis. A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) já comunicou postos de combustíveis que o preço do metro cúbico de gás natural veicular (GNV) subirá 8,95% a partir desta sexta-feira (16). O último aumento havia ocorrido no começo de agosto, de 14,8%.

No dia 22, a conta de luz de clientes da CEEE-B terá reajuste . Consumidores residenciais, por exemplo, terão reajuste de 8,3% na despesa. A inflação de 12 meses, até outubro, ficou em 4,81%.

Segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP), o metro cúbico do GNV custava, em média, R$ 3,199 nos postos de Porto Alegre. A pesquisa se refere à semana de 28 de outubro a 3 de novembro.

A Sulgás alegou que terá de repassar aumentos de preços dos contratos de compra de gás. Em comunicado repassado a clientes no dia 12 avisando do reajuste, a estatal atribuiu a nova correção à elevação dos preços nos contratos de compra de gás, devido à variação do câmbio e cotações do petróleo e derivados no mercado internacional.

O Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes (Sulpetro) divulgou nota alertando que cada posto define o repasse do reajuste. "O sindicato, entretanto, entende ser imprescindível manter a sociedade informada para que a revenda não seja responsabilizada por alterações no preço ocorridas em outras etapas da cadeia e que, muitas vezes, são apenas repassadas pelos postos", diz a entidade na nota.

A Sulgás não chegou a divulgar o reajuste em seu site ou por meio nota.