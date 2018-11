Rio Grande do Sul fecha terceiro trimestre com contingente de 487 mil desocupados

Bruna Oliveira

O Rio Grande do Sul fechou o terceiro trimestre do ano com taxa de 8,2% desocupação, a quarta menor taxa do País, resultado praticamente estável na comparação com o trimestre anterior (8,3%). O número representa um contingente de 487 mil pessoas desocupadas. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quarta-feira (14), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam ainda que, no período, o País alcançou um recorde de 3,197 milhões de pessoas em busca de emprego há dois anos ou mais.

As maiores taxas de desocupação no período entre as unidades da federação foram apuradas no Amapá (18,3), Sergipe (17,5%) e Alagoas (17,1%). As menores taxas foram observadas em Santa Catarina (6,2%), Mato Grosso (6,7%) e Mato Grosso do Sul (7,2%).

O Rio Grande do Sul também registrou no terceiro trimestre de 2018 o segundo menor percentual de trabalhadores empregados no setor privado sem carteira assinada (17,2%), atrás de Santa Catarina (11,6%). No país, este recorte cresceu 4,7% em relação ao trimestre anterior, um incremento de 522 mil pessoas.

Em relação ao terceiro trimestre de 2017, a desocupação no país aumentou em 12,3% o contingente de desempregados há pelo menos dois anos. A maior parte dos desempregados, 5,764 milhões, estava em busca de trabalho há pelo menos um mês.