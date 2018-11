Volume de serviços prestados no Rio Grande do Sul cai 1,6% em setembro, aponta IBGE

Bruna Oliveira

O volume de serviços prestados no Rio Grande do Sul teve recuo de 1,6% em setembro ante agosto, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços revelados nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor ainda registrou quedas de 1,8% na comparação com setembro de 2017 e de 1,7% no acumulado do ano.

Na média nacional, o volume prestado caiu 0,3% ante agosto, mas mostrou alta de 0,5% sobre setembro passado. A taxa acumulada no ano ficou negativa em 0,4%. Entre agosto e setembro, 22 das 27 unidades da federação tiveram quedas. Já em relação a setembro de 2017, a expansão do volume de serviços no país foi acompanhada por 12 das 27 unidades da federação.

No Rio Grande do Sul, a queda de 1,8% na variação anual foi acompanhada por três das atividades pesquisadas, entre elas outros serviços (-10,9%), serviços de informação e comunicação (-3,7%) e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-3,6%). Já a queda de 1,7% no acumulado do ano teve como destaques negativos os desempenhos de serviços de informação e comunicação (-4,5%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-3,3%) e serviços prestados às famílias (-0,9%).

No País, a queda em setembro foi puxada pelas atividades de transportes (-1,3%), serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,4%) e outros serviços (-3,2%). Já os serviços de informação e comunicação (0,4%) e os prestados às famílias (1,4%) contribuíram positivamente para o volume de serviços nesse mês. Em relação a setembro de 2017, a alta de 0,5% no setor teve avanço em três das cinco atividades, com destaque para serviços de informação e comunicação (2,2%) e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,6%).