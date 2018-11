Conta de luz da CEEE vai subir 8,3% para consumidores residenciais

Patrícia Comunello

Consumidores residenciais da CEEE-D, braço de distribuição da estatal gaúcha de energia no Rio Grande do Sul, terão aumento de 8,30% na conta de luz ainda em novembro. O reajuste, aprovado na manhã desta terça-feira (13) pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), entra em vigor no dia 22.

índice ficou bem abaixo do aprovado em 2017, que foi de quase 30% para residências , mas é mais do que o dobro da inflação oficial. O percentual de atualização da conta de luz ficou 117% acima do IPCA de 12 meses, entre novembro do ano passado e outubro deste ano, que foi de 3,81%.

O índice médio de reajuste é de 7,32%. A CEEE-D abastece 1,716 milhão de unidades consumidoras. O setor de baixa tensão tem alta de 8,32% e envolve parte de residências, comércio, área rural e iluminação pública. O setor industrial que está em rede de alta tensão terá aumento de 5,24%, segundo a aprovação da Aneel.

A agência explicou, por nota, que o índice segue a variação de custos associados à prestação do serviço. Na CEEE-D, dois componentes impactaram com mais força o reajuste: O primeiro foi o aumento dos custos de aquisição de energia motivado pela alta do dólar, que influencia o valor da energia de Itaipu, e reajuste das tarifas da energia das usinas cotistas, e o segundo foram os encargos setoriais, que pesaram 3%.

Reajustes médios por tipo de consumidor (*):

Consumidores residenciais: 8,30%

Baixa tensão: 8,32%

Alta tensão para indústrias: 5,24%

Média geral para todos os consumidores: 7,35%

(*) Para entender: baixa tensão engloba as classes B1 (residencial e subclasse residencial baixa renda), B2 (rural como agropecuária, cooperativa de eletrificação rural, indústria rural, serviço público de irrigação rural), B3 (industrial, comercial, serviços e outras atividades, poder público, serviço público e consumo próprio) e B4 (Iluminação pública).