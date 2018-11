Grupo Dublauto inaugura novo prédio para desenvolvimento de nanotecnologia

O grupo Dublauto, que desenvolve produtos do setor têxtil, inaugurou uma nova unidade produtiva no Feevale Techpark. O espaço de 2 mil metros quadrados está localizado no município de Campo Bom e é fruto de um investimento de R$ 2,5 milhões. A abertura do prédio foi celebrada por uma cerimônia com os filhos dos proprietários, que plantaram um ipê-roxo no jardim da empresa. O evento aconteceu na sexta-feira (9).

O prédio recém-inaugurado abriga há cerca de três meses a produção de componentes para calçados e vestuário, com ênfase no uso da nanotecnologia impregnada em tecidos. A empresa já integrava o Feevale Techpark com atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D). A decisão de transferir todas as operações para o parque tecnológico decorreu do interesse de ficar mais próximo de pesquisadores.

Produto recém-oferecido pela empresa e que será desenvolvido no local, a nanotecnologia, permite uma ampla gama de possibilidades às palmilhas e aos forros desenvolvidos pela Dublauto, voltados para os segmentos de saúde e conforto. A empresa continuará, também no Techpark, a produção de tecidos dublados para cabedais, forros e não tecidos costurados.