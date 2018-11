Cade pede arquivamento de processos contra seis bancos

Órgão investigava supostas infrações no mercado de consignado /CADE/DIVULGAÇÃO/JC

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou ao tribunal da autarquia o arquivamento de seis processos administrativos que investigam supostas infrações à ordem econômica no mercado de crédito consignado. A recomendação pelo arquivamento consta de despachos publicados no Diário Oficial da União (DOU) e referem-se a investigações abertas contra os bancos Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, Caixa, Banrisul e BRB.

Segundo as denúncias, as instituições financeiras estariam exigindo exclusividade na celebração de contratos com entes públicos para a oferta de crédito consignado aos servidores vinculados a esses entes. Os processos foram instaurados em 2015.

Em nota, a Superintendência afirma que verificou que a exigência de exclusividade não era sistemática em relação aos seis bancos investigados. Os processos foram encaminhados ao Tribunal do Cade, responsável pela decisão final sobre os casos.