Melnick Even apoia campanha para estimular amor a Porto Alegre

Diretoria da Melnick Even apresenta novo letreiro do I Love POA /MELNICK EVEN/DIVULGAÇÃO/JC

No sábado, nove artistas customizaram simultaneamente nove letreiros I Love POA, expressando sua relação com a cidade através da arte. Os letreiros serão colocados a partir de hoje nos seguintes pontos: Parque Pontal; praças Tenente Costa, Japão, Carlos Simão Arnt, Bela Vista e Memorial Eucaliptos; Parque Moinhos de Vento; Ernest Ludwig Hermann (praça Park Lindóia); e praça Professor Luís Leiseigneur de Faria. A campanha é apoiada pela construtora Melnick Even, que está estimulando os porto-alegrenses a declararem e curtirem seu amor pela cidade.