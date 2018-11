Festival em Monte Belo do Sul mostra cultura da serra gaúcha

A partir do festival Vieni Viver la Vita (Venha Viver a Vida), a cidade de Monte Belo do Sul consolida seu posicionamento de cidade turística na Serra Gaúcha. No próximo sábado (17), em meio ao feriado de Proclamação da República, serão mais de 20 empreendedores locais apresentando suas produções artesanais, culturais e gastronômicas na praça central da cidade a partir das 11h.

Entre os expositores estarão agroindústrias familiares e vinícolas, que devem ocupar quase metade das tendas de exposição. O secretário de Turismo de Monte Belo do Sul, Alvaro Manzoni, explica que a vocação turística da Serra tem criado oportunidades de desenvolvimento para o município.

Às 20h do dia da festividade será lançado o guia turístico da cidade. Ao mesmo tempo, o tema da festividade Vieni Viver la Vita será lançado como slogan de Monte Belo do Sul. Com entrada franca, são esperadas 3 mil pessoas para a primeira edição do evento.