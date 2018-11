Leilão de estradas federais favorece novas concessões

Jefferson Klein

O recente leilão da Rodovia de Integração do Sul (RIS), que compreende as BRs-101/290/386/448, o que abrange um total de 473,4 quilômetros no Rio Grande do Sul, vencido pelo grupo CCR, deve favorecer a realização de novos certames no Estado. A nova concessão, apontada por integrantes do setor logístico como exitosa e fundamental por abranger a freeway, cujo contrato da Concepa havia expirado, significará investimentos na ordem de R$ 13,4 bilhões na infraestrutura gaúcha.

O secretário estadual dos Transportes, Humberto Canuso, é um dos que defende que o bem-sucedido leilão das rodovias federais facilitará o processo de privatização das estradas estaduais. "O cenário que se apresenta agora é positivo para o nosso programa de concessões", argumenta. De acordo com Canuso, já há estudos adiantados para licitar duas rodovias: a ERS-324 (entre as regiões de Passo Fundo e Nova Prata) e a RSC-287 (de Santa Maria até Canoas). O secretário diz que a intenção do governo era abrir as licitações das concessões das rodovias estaduais na atual gestão, mas o panorama nacional conturbado, política e economicamente, atrapalhou o processo. No entanto, Canuso recorda que o governador eleito Eduardo Leite incluiu em suas promessas de campanha a questão da concessão de rodovias.

O professor de transportes da escola de Engenharia da Ufrgs Luiz Afonso Senna destaca que, com a privatização, fica assegurada a constância de investimentos e manutenção das estradas. No caso da Rodovia de Integração do Sul, o especialista salienta o volumoso aporte que será feito. Serão investidos R$ 7,8 bilhões nas rodovias, em obras como duplicações (cerca de 225 quilômetros até o 18º ano do prazo da concessão), e mais R$ 5,6 bilhões serão gastos com custos operacionais como conservação, operação e monitoramento. Esses recursos serão desembolsados durante a vigência do contrato que se estenderá por 30 anos.

Para se ter uma ideia da relevância desse investimento, a ampliação da CMPC Celulose Riograndense em Guaíba, um dos maiores projetos nos últimos anos no Estado, absorveu cerca de R$ 5 bilhões. Também, para comparar, o Daer investiu

R$ 492,9 milhões em rodovias gaúchas em 2017 e R$ 516 milhões até o começo de novembro deste ano.

Senna afirma que essa concessão rodoviária é uma mudança de paradigma para o setor gaúcho de infraestrutura, algo comparável à privatização do aeroporto Salgado Filho (cuja licitação previa investimento de R$ 1,9 bilhão nesse complexo). O professor argumenta, também, que um número mais elevado de praças de pedágio (sete) na Rodovia de Integração do Sul permite que haja uma cobrança mais justa.

Dentro desse modelo, quem rodar por mais quilômetros na rodovia pedagiada pagará mais, e quem transitar por distâncias menores pagará menos. Algo semelhante ao que acontece com o consumo de água e luz.

A nova concessão atravessará 32 municípios gaúchos: Torres, Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Terra de Areia, Maquiné, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Gravataí, Cachoeirinha, Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Montenegro, Triunfo, Tabaí, Taquari, Fazenda Vila Nova, Bom Retiro do Sul, Estrela, Lajeado, Marques de Souza, Pouso Novo, São José do Herval, Fontoura Xavier, Soledade, Mormaço, Tio Hugo, Victor Graeff, Santo Antônio do Planalto e Carazinho.

As praças de pedágio serão distribuídas entre as

BRs-101, 290 e 386, e começam a realizar a cobrança a partir do 19º mês de concessão, nas duas direções. Para os municípios, estima-se um retorno de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) de cerca de R$ 1,3 bilhão ao longo dos 30 anos de concessão. A assinatura do contrato está prevista para ocorrer em 9 de janeiro.