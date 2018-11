Produção de veículos cresce 17% em outubro, puxada por mercado interno

Folhapress

O mercado interno tem mantido a produção de veículos em alta no Brasil. Segundo a Anfavea, entidade que representa as montadoras, houve crescimento de 17,8% em outubro na comparação com setembro.

Ao todo, foram produzidos 263,3 mil carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões. No ano, já foram montadas 2,46 milhões de unidades, crescimento de 9,9% sobre os 10 primeiros meses de 2017.

Foram emplacados 254,7 mil veículos no Brasil em outubro. No acumulado no ano, o crescimento chega a 15,3%, com 2,1 milhões de unidades comercializadas.

As exportações continuam em queda. No acumulado do ano, a redução chega a 11% na comparação ao período de janeiro a outubro de 2017.

"Infelizmente, temos problemas com nosso principal parceiro, a Argentina. Acreditamos que seria possível bater o recorde de exportações de 2017, mas isso não irá acontecer", diz Antonio Megale, presidente da Anfavea.

Sobre as críticas ao Mercosul feitas por Paulo Guedes, que será o principal nome da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro (PSL), Megale acredita que não haverá grandes problemas.

"Nossa visão é que a região deveria cada vez mais buscar se integrar, com convergência de regras. Faz todo o sentido essa complementariedade", diz Megale.

O executivo diz que, em algum momento, haverá um acordo comercial com a União Europeia. "Como setor, apoiamos a abertura de mercado, mas é preciso ser feito de forma gradual".