Gerdau finaliza programa de desinvestimentos com venda de ativos R$ 7 bilhões

A Gerdau finalizou seu programa de desinvestimentos, que levantou, desde 2015, R$ 7 bilhões com a venda de ativos. "Concluímos neste mês de novembro a venda de quatro usinas produtoras de vergalhões nos Estados Unidos, anunciada no início do ano, o que finaliza nosso ciclo de desinvestimentos. Com isso, passamos a nos focar em operações mais rentáveis, além de reduzir o endividamento para um patamar mais confortável", destacou o presidente da companhia, Gustavo Werneck, em nota.

A siderúrgica gaúcha lembrou que no fim de julho concluiu a venda de duas usinas hidrelétricas em Goiás, por R$ 835 milhões. Já no fim do mês passado, concluiu a venda de 100% de suas operações na Índia, por US$ 120 milhões.

No início desta semana, a companhia concluiu a venda de quatro usinas produtoras de vergalhão nos Estados Unidos, por aproximadamente US$ 100 milhões.