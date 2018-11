Banrisul propõe a funcionários acordo que inclui plano de desligamento

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) encaminhou nesta terça-feira (6), para análise e apreciação pela Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul (Fetrafi-RS) proposta de acordo coletivo de trabalho contemplando plano de desligamento de empregados, denominado Plano de Desligamento por Aposentadoria Voluntária (PDAV).

Poderão aderir ao PDAV empregados aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ou aptos para tanto, e que atendam as regras estabelecidas para a obtenção de benefício pós-emprego conforme o regulamento da Fundação Banrisul de Seguridade Social.

O número de desligamentos será limitado a 600 empregados, com prioridade aos que possuem mais tempo de serviço no banco. Caso aprovado e firmado o acordo, as etapas seguintes necessárias para sua implementação serão adotadas pelo Banrisul.