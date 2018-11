Uma feira do tamanho do mundo em Xangai

Megalópole com 24 milhões de habitantes, Xangai é um emblema do crescimento do país GIOVANNI TUMELERO/ESPECIAL/JC

Guilherme Kolling

Não por acaso, o local escolhido pelo governo chinês para o anúncio de medidas econômicas e a defesa de uma nova globalização foi a Expo em Xangai. Tanto a feira quanto a cidade dão uma dimensão do gigantismo e do rápido crescimento chinês. O evento ocupa um espaço localizado a uma hora do centro da megalópole.

Seus pavilhões, recentemente construídos, estão abrigados numa estrutura que parece quatro estádios de futebol interligados em forma de cruz. O formato do espaço é descrito pelos chineses como uma flor de quatro pétalas.

No caminho do centro de Xangai até a China International Import Expo, o visitante tem uma noção da grandeza da cidade e como ela está crescendo. Passa por uma infinidade de arranha-céus, muitos feitos com fachadas envidraçadas e arquitetura contemporânea. Os guindastes também estão por todo o horizonte, prova de que muitas obras ainda estão por vir.

O sistema viário espelha a força do investimento chinês em infraestrutura, com longos túneis, elevadas com dezenas de quilômetros atravessando a cidade, viadutos em dois, três e até quatro níveis, sem falar no detalhe do ajardinamento em todas as vias expressas – por ocasião da feira, milhares de flores foram colocadas junto a essas artérias, que atravessam Xangai. Mesmo assim, há engarrafamentos e o trânsito não é fácil nessa cidade de 24 milhões de habitantes, apesar do magnífico metrô, que conta com 15 linhas.

Tudo isso é recente, inclusive os edifícios que hoje são o cartão postal de Xangai. Na área onde estão os prédios mais altos e de arquitetura emblemática, próxima a uma das margens do rio Huangpu, há menos de 30 anos havia fábricas e plantações. “Lembro bem, quando eu era criança, minha mãe trabalhava numa indústria têxtil nessa região”, contou o guia chinês, quando o ônibus que levava a reportagem à Expo passou pela Xangai Tower, o prédio mais alto da China, com 632 metros de altura.