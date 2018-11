Oportunidade para inflar vendas na Black Friday

Adriana Lampert

Novembro inicia com parte do comércio investindo em divulgação e ampliação de estoques, para garantir descontos em torno de 30% durante a Black Friday 2018. Segundo levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 77% dos empresários que vão aderir ao evento apostam na oportunidade de aumentar as vendas frente à edição anterior. Mais da metade (52%) pretende realizar promoções especiais e pelo menos 33% dos entrevistados prometeram descontos que variam entre 31% e 50%.

A varejista de eletrônicos e móveis Magazine Luiza, por exemplo, implementou, há mais de 15 dias, a promoção Esquenta Black Friday, adiantando as ofertas que serão praticadas no dia do evento oficial (23 de novembro). "Essa é para ser a melhor edição de vendas do Magazine Luiza durante a Black Friday", comenta o gerente regional da empresa, Geovane Konrath. Ele explica que produtos como televisores, chapinhas e secadores de cabelo já estão sendo vendidos com desconto. Para bater o recorde em crescimento, este ano a varejista fechou parcerias com fornecedores. "Esta edição vai ter preços arrasadores, mas ainda está cedo para adiantar números", pondera Konrath, confirmando que a empresa caprichou nos estoques. "O preparativo está sendo grandioso", afirma.

Mesmo em meio a um cenário de incertezas na economia do País, a expectativa de parte dos empresários para a Black Friday brasileira deste ano é de bons resultados. Dentre os produtos que devem ser mais procurados, os eletroeletrônicos linha branca (fogões, geladeiras, celulares, notebooks e outros utensílios domésticos, a exemplo de televisores) lideram a lista, seguidos por brinquedos. Pesquisa realizada pelo Sindilojas Porto Alegre com lojistas de rua da indica que haverá crescimento nos principais segmentos envolvidos (eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis e confecções). A pesquisa também mostrou que quem mais consome na data é a classe C da população, que realiza 58,4% das compras. Em contrapartida, a classe A compra apenas 1,0% das ofertas da Black Friday. A média dos descontos nos produtos, segundo os lojistas, é de 34%.

Esta edição da Black Friday apresenta também uma surpresa em relação ao perfil do comprador. Segundo a percepção dos lojistas pesquisados, a faixa etária que mais realiza compras no dia 24 de novembro no comércio da Capital é a de 36 a 45 anos, com 42,9% das negociações. Quem possui entre 18 e 24 anos compra na data apenas 1,0% dos produtos oferecidos com desconto nas lojas de rua da cidade. O consultor de economia da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Eduardo Starosta, informa que a perspectiva deste ano é de que somente o canal online movimente pelo menos R$ 2,3 bilhões em vendas no dia do evento. "Este cálculo é feito em cima do histórico do ano passado, considerando as 18 lojas virtuais que participam da campanha."

O volume de vendas esperado deve superar entre 11% e 15% o verificado no mesmo período de 2017. "Mas estamos observando um fenômeno novo, uma vez que o evento deixou de ser novidade. Vide o crescimento previsto, que é praticamente o mesmo do ano passado", destaca o economista, lembrando que em anos anteriores a Black Friday chegou a crescer em mais de 100% a cada edição. Dos R$ 2,3 bilhões previstos, cerca de R$ 150 milhões (6,7%) devem ser consumidos no Rio Grande do Sul, avalia Starosta, ponderando que o valor movimentado na Black Friday é "muito maior que o do site oficial". "Existem lojas da internet que não pertencem ao grupo de empresas inscritas. Sem contar ainda as lojas físicas em todo o Brasil que aderiram à campanha."

Dados levantados pela FCDL-RS indicam que somente no comércio de eletrônicos a estimativa é de que sejam vendidos R$ 3,5 bilhões - incluindo as oficias mais as da promoção independente. No geral, o movimento deve chegar a R$ 585 milhões no Estado - incluindo lojas físicas e as online vinculadas ou não ao portal oficial. "Isso representa 6,7% da massa salarial do Rio Grande do Sul", aponta o economista.