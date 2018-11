Ouro fecha em queda após payroll forte reforçar altas de juros nos EUA

Os preços do ouro fecharam em queda nesta sexta-feira (2), após o relatório de empregos dos EUA (payroll) mostrar criação robusta de empregos, o que impulsiona as chances de o Federal Reserve (Fed) elevar mais os juros no próximo ano. Contribuiu para as perdas, um movimento de correção, após o metal ter obtido ontem a alta em mais de três meses.

De acordo com o Departamento do Trabalho, a economia americana criou 250 mil empregos em outubro, bem acima da projeção de 188 mil. Além disso, o salário médio por hora avançou 3,1% na comparação anual, maior alta desde 2009.

Os investidores acreditam que os dados robustos preparam o caminho para que o Fed continue sua atual trajetória de aumento de juros, um resultado potencialmente indesejável para o ouro, que luta para competir com ativos rentáveis quando as taxas sobem.

O ouro para entrega em dezembro caiu 0,40%, para US$ 1.233,30 por onça troy na divisão da Comex da New York Mercantile Exchange (Nymex).