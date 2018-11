Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com foco em câmbio e balanços

As bolsas europeias fecharam sem sinal único nesta quinta-feira (1º). A valorização da libra e do euro durante a sessão pressionou as ações de exportadoras, enquanto investidores também reagiram à divulgação de resultados corporativos. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,41%, em 363,08 pontos.

No câmbio, o dólar se mostrou fraco em geral, o que impulsionou a libra e o euro durante o pregão. No caso da moeda britânica, o movimento ocorreu também depois de o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manter a política monetária, mas sinalizar que pode haver elevação de juros em breve, caso se concretize o acordo na saída do Reino Unido da União Europeia. As notícias de que um acordo para o chamado Brexit poderia estar próximo também apoiaram o movimento.

Entre os balanços em foco, a empresa de telecomunicações BT Group mostrou resultados fortes, o que fez a ação subir 8,61%, na bolsa de Londres. Na mesma praça, Shell foi na contramão e recuou 3,04%, depois de balanço no terceiro trimestre com lucro abaixo do esperado.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em queda de 0,19%, em 7.114,66 pontos. Entre os papéis mais negociados, Lloyds subiu 2,85% e Vodafone, 2,49%, mas a petroleira BP recuou 4,55% e MySQUAR teve queda de 6,15%.

Em Frankfurt, o índice DAX teve alta de 0,18%, a 11.468,54 pontos. No setor bancário alemão, Deutsche Bank subiu 3,46% e Commerzbank, 1,62%. No setor de energia, E.ON teve ganho de 0,54%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em baixa de 0,15%, a 5.085,78 pontos. A petroleira Total teve queda de 2,54%, em dia negativo para a commodity. Já Air France-KLM subiu 6,57% e Auplata teve ganho de 2,31%, entre os papéis mais negociados.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, registrou ganho de 0,71%, a 19.185,14 pontos. No caso dos bancos italianos, Intesa Sanpaolo subiu 1,68%, mas Banca Carige recuou 2,04%. ENI recuou 1,78%.

Em Madri, o índice IBEX-35 avançou 0,69%, a 8.954,80 pontos. Santander teve alta de 0,91% e BBVA, de 3,01%, mas CaixaBank caiu 1,90%.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 teve queda de 0,32%, a 5.014,63 pontos. Banco Comercial Português subiu 0,71%, porém Altri recuou 1,16% e Galp cedeu 2,66%.