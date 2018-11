Diretor de produto vai substituir Galló na presidência da Renner

Bruna Oliveira

A esperada sucessão no comando da varejista gaúcha Renner, prevista para ocorrer em 2019, já tem um nome. Em fato relevante divulgado nesta quinta-feira (1º), a rede de lojas anunciou o atual diretor de produto Fabio Adegas Faccio para substituir José Galló na presidência da companhia.

A transição ocorrerá em 18 de abril do próximo ano, quando está marcada a primeira reunião do Conselho de Administração. A indicação de Faccio será validada na reunião após a Assembleia Geral Ordinária de 2019. Até lá, ele segue no cargo de diretor de produto.

Fabio Adegas Faccio é formado em Administração de Empresas e atua há 19 anos na Renner. Foi trainee, gerente, diretor de operações, e, desde 2018, ocupa o cargo de diretor de produto.

O contrato de José Galló, atual diretor presidente da Renner, terminaria em 18 outubro deste ano, mas foi prorrogado até 18 de abril de 2019. Até essa data, ele segue no cargo e fará parte do programa de transição. Galló seguirá como membro do Conselho de Administração.

Contrato de Galló, atual diretor presidente, foi prorrogado até abril de 2019. Foto Claiton Dornelles/JC

Jornal do Comércio, Em entrevista ao o executivo contou que a sucessão começou há cinco anos , deixando claro que é a "sucessão geral na companhia, não a minha sucessão". Galló destacou que a companhia apostava na formação de profissionais para postos de comando.

A trajetória do executivo na Renner começou em 1991. CEO desde 1998, Galló já soma 20 anos no comando da maior varejista de moda do Brasil.