Rodovia Integração Sul será leiloada nesta quarta

Está previsto para as 10h de hoje, com transmissão pelo site da B3, o leilão da Rodovia Integração Sul (RIS), aguardado desde julho, quando o edital de concessão foi lançado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A disputa abrange trechos da BRs 101, 290, 386 e 448 no Estado.

Os cinco grupos que entregaram propostas para participar do leilão tiveram suas garantias aceitas, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Dentre os concorrentes está o grupo espanhol Sacyr; além do grupo CCR, antiga Companhia de Concessões Rodoviárias; da EcoRodovias, que atualmente trabalha com 10 concessionárias; do Pátria Investimentos, empresa global de gestão de ativos; e de consórcio de construtoras de médio porte da Região Sul.

A RIS tem 473,4 quilômetros de extensão e sete praças de pedágio. A tarifa-teto estabelecida é de R$ 7,24 nos dois sentidos da rodovia. A nova concessão vai atravessar 32 municípios gaúchos e os trechos a serem privatizados são BR-101, entre divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290, em Osório; BR-290, no entroncamento com a BR-101, em Osório, até o km 98,1; BR-386, no entroncamento com a BR-285/377, em Passo Fundo, até o entroncamento com a BR-470/116, em Canoas, e BR-448, no entroncamento com a BR-116/118, até o entroncamento com a BR-290/116, em Porto Alegre.

O vencedor da licitação contará com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes). As condições financeiras anunciadas no início deste mês preveem a participação máxima de 80% por parte do banco de fomento nos valores do investimento, limitada a 100% dos itens financiáveis. O prazo máximo de contratação é de 25 anos.

O empreendimento faz parte do Programa Avançar Parcerias, da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal. A perspectiva é de que sejam investidos pela concessionária vitoriosa R$ 13,4 bilhões nos 30 anos de concessão da rodovia, divididos em investimentos de R$ 7,8 bilhões e melhorias, de R$ 5,6 bilhões, em custos operacionais.