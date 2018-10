Cacau Show abrirá megaloja em espaço deixado pela Fnac no BarraShopping

Paulo Egídio

Porto Alegre vai receber uma megastore da Cacau Show, que deve estar aberta ao público até o início de dezembro. A loja terá 320 metros quadrados e será a primeira no estilo fora do estado de São Paulo. A informação foi confirmada ao Jornal do Comércio pela franqueada Carolina Kechinski, da AllRock, grupo que administra 34 lojas da marca no Rio Grande do Sul. O empreendimento será instalado no BarraShoppingSul, no espaço que antes abrigava a loja da livraria Fnac, fechada em maio.

O investimento na franquia gira em torno de R$ 2 milhões. Além da venda de chocolates, a proposta da unidade é proporcionar uma “experiência” ao consumidor. A loja terá seções de contação de histórias, teatro, iluminação e impressora 3D e fábrica de sorvete. Haverá também espaço para um brunch ou almoço leve e diversas bebidas.

“É uma loja que apresenta inovação tecnológica, interação com aplicativos e realidade virtual e, ao mesmo tempo, resgata a artesanalidade gastronômica”, comenta Carolina.

A nova loja de Porto Alegre faz parte de um projeto a Cacau Show de abrir 25 unidades do estilo em shopping centers do País. A primeira começou a atender no fim de agosto, no Morumbi Shopping, em São Paulo.

Atualmente, a marca é a terceira mais vendida do País, com 10,5% de participação de mercado, de acordo com a Euromonitor International, e tem mais de 2,3 mil unidades no Brasil.