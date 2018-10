Confiança da indústria recua 2 pontos em outubro, para 94,1 pontos, diz FGV

A confiança da indústria recuou 2,0 pontos em outubro, passando para 94,1 pontos, após ter caído 3,6 ponto em setembro a 96,1 pontos, aponta o Índice de Confiança da Indústria, da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgado na manhã desta segunda-feira (29). O resultado representa a terceira baixa consecutiva do indicador, cuja marca de 100 pontos representa patamar neutro.

A coordenadora de sondagens da FGV, Viviane Seda Bittencourt, aponta que houve disseminação da queda por quase 60% dos segmentos industriais, que sofreram deterioração nas condições de negócios. "A piora do cenário externo e o câmbio parecem ter peso adicional negativo na demanda, gerando efeito redutor nas expectativas de produção. A proximidade do fim do processo eleitoral parece já gerar um efeito positivo nos empresários, mas ainda insuficiente para reverter a tendência de queda da confiança no setor", afirmou em nota.

O componente que avalia a situação atual (ISA) sofreu queda de 2,3 pontos, para 92,9 pontos, também no terceiro recuo seguido. O fator que mais pesou sobre o ISA foi indicador que avalia demanda atual, recuando 3,6 pontos (para 91,2 pontos). "O porcentual de empresas avaliando o nível de demanda como forte caiu de 9,2% para 7,9%, enquanto a parcela das que o avaliam como fraco subiu de 23,9% para 26,3% do total", aponta o Ibre/FGV.

Já o Índice de Expectativas (IE) teve queda de 1,6 ponto, para 95,5 pontos, no menor nível desde agosto de 2017. Em outubro, o IE foi pressionado pela perspectiva de produção nos próximos três meses, cujo indicador caiu 5,4 pontos (para 93,0 pontos). "Houve diminuição da proporção de empresas prevendo aumento da produção, de 36,6% para 30,9%, e também da parcela das que esperam redução, em menor magnitude, de 23,1% para 20,0% do total", diz a nota.

De 19 segmentos, o ISA registrou queda em nove e o IE, em 11. "Em termos agregados, houve piora da confiança em 11 dos 19 segmentos industriais pesquisados", diz a nota do Ibre/FGV. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) recuou 0,5 ponto porcentual no nono mês do ano, para 76,4%.

A edição de outubro de 2018 da pesquisa coletou informações de 1.111 empresas entre os dias 1º e 24 deste mês. A próxima divulgação da Sondagem da Indústria ocorrerá em 29 de novembro e a prévia será anunciada dia 23 do mesmo mês.