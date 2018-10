Camil compra a SLC Alimentos por R$ 308 milhões

A Camil Alimentos anunciou a aquisição de 100% da SLC Alimentos Ltda. Dona das marcas Namorado, Butuí, Bonzão e Americano, a SLC Alimentos registrou faturamento líquido de R$ 512 milhões (2017) e foi avaliada em R$ 308 milhões. A empresa atua na industrialização e comercialização de arroz, feijão e lentilha e está presente nas cinco regiões do Brasil, além de exportar para mais de 20 países.

Segundo nota oficial da Camil, a compra da SLC Alimentos está alinhada com a estratégia de crescimento da companhia, que consiste em ampliar a liderança no mercado brasileiro de arroz e feijão e realizar aquisições estratégicas que agreguem escala ao modelo de negócios. Representa ainda uma oportunidade de crescimento nos mercados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, bem como adiciona ao portfólio da Camil Alimentos marcas com relevância de mercado, aumentando a competitividade no segmento Ocupação.

"Temos um histórico consistente de crescimento tanto de maneira orgânica como por meio de aquisições estratégicas. Desde a abertura de capital, realizada em 2017, estávamos em busca de uma companhia que complementasse a atuação da Camil e agregasse participação em mercados estratégicos. Temos marcas líderes, nas quais investimos continuamente. Faz todo o sentido adquirimos uma marca relevante como Namorado", afirma Luciano Quartiero, CEO da Camil Alimentos.

A aquisição da SLC Alimentos também inclui as cinco unidades fabris - localizadas em Alegrete (RS), Capão do Leão (RS), Jaboatão dos Guararapes (PE), Paraíso do Tocantins (TO) e Tatuí (SP) - além de seis centros de distribuição em Brasília (DF), Conceição do Araguaia (PA), Caucaia (CE), Jandira (SP), Porto Alegre (RS) e Simões Filho (BA).

A SLC Alimentos pertencia à SLC Participações, que também é controladora da SLC Comercial de Máquinas Agrícolas, concessionária John Deere com atuação no Rio Grande do Sul. O Grupo SLC emprega cerca de 5 mil colaboradores em todo o País e tem faturamento superior a R$ 3 bilhões (2017).

A consumação da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições que são comuns a esse tipo de negociação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Uma das maiores empresas de alimentos da América do Sul, a Camil Alimentos iniciou sua trajetória no mercado nacional em 1963 como uma cooperativa de produtores de arroz. Atualmente, a empresa possui operações no Brasil, Chile, Peru e Uruguai, exporta para mais de 50 países.

O processo de diversificação do portfólio da Camil Alimentos teve início em 1987, quando a empresa começou a comercializar feijão. Atualmente, a empresa detém marcas líderes de mercado e top of mind em suas categorias: União, Camil (arroz) e Coqueiro (sardinha).