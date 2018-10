Bndes aprova R$ 388,4 milhões para financiamento de plano de investimentos da Linx

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) aprovou um financiamento de R$ 388,4 milhões à empresa de software Linx Sistemas e Consultorias. Os recursos serão aplicados em pesquisas e desenvolvimento (P&D), treinamento, marketing e comercialização, além de investimentos sociais.

A Linx atua no segmento de software para varejo, com mais de 40% em participação do mercado doméstico e listada no Novo Mercado da B3.

O financiamento do Bndes corresponde a 80% dos R$ 485,5 milhões previstos no Plano de Investimentos trienal da empresa. Quase 95% desses recursos, o equivalente a R$ 460,5 milhões, serão investidos em P&D, o que permitirá à empresa ofertar soluções inovadoras ao mercado e manter a competitividade no setor, argumentou o banco, em nota.

O restante será aplicado em marketing e comercialização (R$ 13 milhões), treinamento (R$ 11 milhões) e investimentos sociais (R$ 1 milhão).

Segundo o banco de fomento, o financiamento será concedido na modalidade direta e deve ajudar a criar cerca de 250 novos postos de trabalho. Atualmente, a companhia atende 46 mil clientes e possui cerca de três mil funcionários.

O primeiro financiamento à Linx, de R$ 7,8 milhões, foi aprovado pelo Bndes em 2008. Entre 2012 e 2017, foram aprovados novos financiamentos à empresa, totalizando cerca de R$ 370 milhões. Todas as operações ocorreram no âmbito Programa Bndes para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (Bndes Prosoft).