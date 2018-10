Visa registra lucro líquido de US$ 2,8 bilhões no quarto trimestre fiscal

A Visa registrou lucro líquido de US$ 2,8 bilhões no quarto trimestre fiscal, uma alta de 31% em relação ao resultado do mesmo período do ano passado, equivalente a US$ 1,23 por ação. Com ajustes, o lucro líquido continua de US$ 2,8 bilhões e US$ 1,21 por ação, um pouco acima da projeção da FactSet, de US$ 1,20.

Durante todo o ano fiscal, a Visa registrou um lucro líquido de US$ 10,3 bilhões, uma elevação de 54% em relação a igual período do ano passado, equivalente a US$ 4,42 por ação. Com ajustes, o lucro foi 29% maior na comparação anual, de US$ 10,7 bilhões, e o lucro por ação foi de US$ 4,61.

Já a receita operacional foi de US$ 5,4 bilhões no quatro trimestre fiscal, resultado que representa uma alta de 12% na comparação anual. No ano, o resultado foi de US$ 20,6 bilhões, também 12% maior que ano anterior.

"Além do impacto do dólar mais forte, as tendências positivas dos negócios permanecem intactas", afirmou o presidente-executivo da empresa, Alfred Kelly Jr., em nota.