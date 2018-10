Daniel Green é reeleito para a presidência da ITGA

O norte-americano Daniel Green foi reeleito presidente da Associação Internacional dos Produtores de Tabaco (ITGA - International Tobacco Grower's Association) por mais um ano. Abiel Masache Kalima Banda, representante da Associação de Tabaco do Malawi, segue como vice-presidente. A atual administração da entidade foi reeleita para dar continuidade ao trabalho realizado à frente da entidade. A definição ocorreu durante a 33ª Assembleia Anual da ITGA, ocorrida ontem em Santa Cruz do Sul.

Todos os países apresentaram seus relatórios, contendo informações sobre a produção, as atividades com referência à segurança no trabalho, as atividades no combate a trabalho infantil e também as atividades em prol do meio ambiente. As atividades dos próximos anos da entidade devem procurar incentivar os produtores de tabaco do mundo todo a produzir de acordo com as necessidades de mercado, de olho na relação oferta e procura, visando proporcionar maior segurança e, consequentemente, melhores resultados para o produtor, e acompanhar a evolução dos novos produtos do tabaco, bem como ao comércio ilícito. Acompanhar ativamente os trabalhos do grupo da Organização Mundial da Saúde (OMS), que analisa alternativas para o tabaco dentro do contexto de discussão da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, também é uma prioridade.