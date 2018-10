Dólar tem 3ª semana de queda e bolsa sobe

O dólar voltou a cair e terminou a sexta-feira em baixa de 0,34%, a R$ 3,7151. A moeda americana acumulou queda de 1,62% na semana, a terceira consecutiva de desvalorização, influenciada principalmente pelo cenário eleitoral. No mês, a divisa cai 8,29%.

Depois de uma queda de mais de 2% na véspera, o Índice Bovespa encontrou espaço para uma alta discreta na sexta-feira, favorecida pelo clima menos avesso ao risco no mercado externo e pela ausência de notícias relevantes no cenário eleitoral doméstico. O índice terminou o dia aos 84.219 pontos, em alta de 0,44%. Os negócios somaram R$ 11,9 bilhões, volume abaixo da média das últimas semanas.

No acumulado da semana, o Ibovespa contabilizou ganho de 1,57%, levando o acumulado do mês para 6,15%. Apesar da volatilidade dos últimos dias, prevaleceu a leitura otimista em relação ao cenário eleitoral, com o investidor precificando a consolidação da vantagem de Jair Bolsonaro (PSL) sobre Fernando Haddad (PT). No cenário internacional, o apetite por risco se mostrou instável, principalmente depois das sinalizações mais duras do Federal Reserve na quarta-feira.

Entre as blue chips, destaque para Petrobras ON e PN, que subiram 1,01% e 0,86% com a valorização do petróleo. No setor financeiro, houve direções distintas. Banco do Brasil ON subiu 0,84% e Santander recuou 0,20%.