Federasul anuncia os Líderes e Vencedores 2018

A presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Simone Leite, anunciou os 15 agraciados com o prêmio Líderes & Vencedores 2018 promovido, há 24 anos, em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado (ALRS) .

Dividido em cinco categorias, o prêmio, promovido desde 1995, valoriza o sucesso e destaca o êxito de personalidades, empresas e projetos sociais e culturais edificadores para o Rio Grande do Sul. Para a presidente da Federasul, Simone Leite, o momento exige engajamento e boas iniciativas, exatamente o que fizeram os agraciados dessa 24ª edição do Líderes & Vencedores.

A solenidade de entrega do prêmio - a estatueta Magis - aos 15 agraciados que foram selecionados pelas comissões julgadoras acontece no dia 8 de novembro, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.