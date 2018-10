Bolsas asiáticas fecham em baixa, após Fed sinalizar mais aumentos de juros

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira (18), seguindo o tom negativo dessa quarta-feira (17) dos mercados acionários de Nova Iorque depois que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sinalizou mais altas de juros no horizonte.

Após um breve respiro no pregão anterior, as bolsas chinesas tiveram perdas particularmente pronunciadas hoje e voltaram a renovar mínimas em quatro anos. O Xangai Composto caiu 2,94%, a 2.486,42 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,73%, a 1.232,01 pontos.

Em Tóquio, a desvalorização foi mais contida e o índice japonês Nikkei cedeu 0,80%, a 22.658,16 pontos, influenciado pelo fraco desempenho de ações de energia e do setor de automação de fábricas.

Numa ata de política monetária considerada "hawkish" - ou seja, favorável ao aperto monetário -, o Fed avaliou ontem que a força da economia americana justifica aumentos contínuos nas taxas de juros. O Fed já elevou juros em três ocasiões este ano e mais um ajuste é aguardado antes do fim de dezembro.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 0,89% em Seul, a 2.148,31 pontos, pressionado por exportadoras e apesar de o banco central do país ter mais uma vez mantido sua taxa básica de juros no nível de 1,50% no fim da noite de ontem, enquanto o Taiex registrou queda de 0,25% em Taiwan, a 9.953,73 pontos, e o Hang Seng teve perda marginal de 0,03% em Hong Kong, a 25.454,55 pontos, exibindo desempenho relativamente melhor depois de não ter operado em meio a um feriado ontem, quando os negócios na região foram amplamente positivos.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou nas transações da tarde e encerrou o dia com viés levemente positivo, ajudada por papéis de grandes bancos domésticos e do setor imobiliário. O S&P/ASX 200 apresentou ligeiro ganho de 0,06% em Sydney, a 5.942,40 pontos.