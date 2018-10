Evento na Serra debate nova realidade para a educação agrícola

O 33º Encontro Estadual de Professores e 6º Congresso Estadual de Ensino Agrícola que acontece em Canela, na Serra Gaúcha, nos próximos dias 25, 26 e 27 de outubro, têm por objetivo promover uma discussão do Ensino Profissional Agropecuário do País frente à nova realidade do mundo do trabalho. A ideia é debater as possibilidades e conquistas no mundo globalizado, inserção e discussão das problemáticas sociais, econômicas e ambientais, valorização profissional e oportunidades de formação. A programação será realizada no Hotel Klein Ville.

A Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (Agptea) e a Federação Nacional do Ensino Agrícola (Fenea), promotoras dos eventos, acreditam que a Educação Profissional Agrícola é estratégica para a conscientização de que o desenvolvimento rural sustentável, que proporciona melhoria na qualidade de vida das populações rurais, é fundamental. Porém, alertam que para manter uma educação de qualidade em todos os níveis, é urgente a necessidade de capacitação continuada dos professores e alunos, de uma readequação curricular à realidade rural, e de diretrizes políticas e pedagógicas específicas.

Segundo o presidente da Agptea, Fritz Roloff, o prazer de ensinar será a tônica do Encontro e do Congresso. Salienta que não há meio termo, se a educação não for prazer, vai ser tortura. "Vemos hoje tantas escolas que não conseguem mais imprimir um ritmo prazeroso na educação. É importante fazer uma educação com alegria para um mundo que precisa tanto de amor, de esperança, e de menos violência", observa.

A abertura oficial do encontro será às 19h30min de quinta-feira, dia 25 de outubro.