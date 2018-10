Louis Vuitton inaugura pop-up no Iguatemi Porto Alegre

Com um mix elaborado de acordo com o perfil da região Sul, a loja aterrissa no mercado gaúcho LOIUS VUITTON/DIVULGAÇÃO/JC

Ana Fritsch

A Louis Vuitton chegou em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi. A inauguração da maison francesa foi nesta quarta-feira (17), em coquetel para clientes e convidados. É a oitava loja da grife no Brasil e a primeira no Estado, com quase 200 metros quadrados.

“Estamos muito felizes em estar aqui”, afirma Alexandre Frota, CEO da Louis Vuitton na América do Sul. Ele ressalta que a grife é a única marca de luxo com e-commerce no Brasil. “Se o cliente não encontrar o produto na loja, mandamos vir. Leva até três dias, se tivermos disponível em solo brasileiro, e até um mês e meio para mandarmos trazer da França.” Problemas com importação impedem apenas que os perfumes da grife não sejam comercializados nas lojas brasileiras.

A nova pop-up é uma aposta importante na estratégia da Louis Vuitton no Brasil, que reforça seu pioneirismo ao investir em uma região com grande potencial de público consumidor.

Com um mix elaborado de acordo com o perfil da região Sul, a loja aterrissa no mercado gaúcho com projeto de arquitetura exclusivo para o Brasil. O design da fachada e interior foi inspirado na emblemática cadeira suspensa Cocoon e no icônico sofá Bomboca, desenvolvidos pelos Irmãos Campana para a coleção Objetos Nômades da Louis Vuitton. Ambas as peças estarão expostas na loja, que apresentará uma seleção de peças em couro e acessórios femininos e masculinos.

“A Louis Vuitton, primeira marca de luxo a entrar no Brasil há 27 anos, tem o pioneirismo como um de seus valores. O Grupo Iguatemi também é alinhado com este espírito e foi pioneiro no país no desenvolvimento de sua vocação em criar shoppings voltados para o segmento de luxo. Essa sinergia foi fundamental para a escolha dos corredores do Iguatemi Porto Alegre para a abertura da nova pop-up com arquitetura exclusiva para o mercado brasileiro, e inspirada em criações dos irmãos Campana para a coleção de “Objetos Nômades” da Louis Vuitton”, afirma Alexandre Frota, CEO da Louis Vuitton para a América do Sul.