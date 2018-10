Diferença de preço do gás de cozinha chega a R$ 14,00 em Porto Alegre

Com a telentrega, os preços do botijão de 13 quilos sobem a R$ 68,00 até R$ 87,90 PEDRO VENTURA/ABR/JC

Os moradores de Porto Alegre chegam a pagar diferença de R$ 14,00 entre os preços do botijão gás de cozinha de 13 quilos em revendedores do produto. Pesquisa do Procon Porto Alegre, divulgada nesta quinta-feira (11), mostrou que o produto varia de R$ 61,00 a R$ 75,00 entre 34 estabelecimentos.

Mas detalhe: o consumidor só consegue pagar esses valores se for comprar diretamente no ponto de venda. Com a telentrega, os preços sobem a R$ 68,00 até R$ 87,90. Já o botijão de 45 quilos, vai de R$ 280,00 a R$ 319,00 - sem telentrega varia de R$ 260,00 a R$ 310,00. A reportagem do Jornal do Comércio observa que muitas revendas oferecem descontos, em imãs pra geladeira deixados em caixas de correio, que são uma boa alternativa para pagar menos.

A dica do Procon é para as pessoas optarem por locais que ofereçam a garantia do produto e que emitem a nota fiscal. Caso o produto não apresente adesivo ou selo de regularização, o consumidor pode fazer denúncia ao órgão. As reclamações podem ser feitas pelo site do Procon ou na sede na rua dos Andradas, 686, no Centro Histórico, das 9h às 17h. No Terminal 1 do Aeroporto Salgado Filho, o posto do órgão atende das 12h às 18h.